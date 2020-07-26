أيمن بهجت قمر يهنئ المخرج يسري نصر الله بعيد ميلاده

حرص الشاعر والسيناريست على تهنئة المخرج الكبير يسري نصر الله بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
هنأه قمر قائلاً:"الأستاذ الكبير ..عقبال ميت سنه فن وصحه وسعاده وتفضل تمتعنا وما تبخلش علينا بإبداعك".
يسري نصر الله من مواليد القاهرة عام 1952،ودرس السينما في المعهد العاليللسينما في القاهرة سنة 1973، عمل كناقد سينمائي في إحدى الصحف اللبنانية، وتعاون مع المخرج الكبير يوسف شاهين كمساعد له في فيلمى وداعاً بونابرت وحدوتة مصرية 1981
يذكر ان أيمن يبدأ في فيلمه الجديد بعنوان "تحت تهديد السلاح" وهو من انتاج
وشارك أيمن في السباق الرمضاني من خلال كتابته لمسلسل "فلانتينو"، بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، وإخراج رامي إمام.
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