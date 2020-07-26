فيديو.. إليسا تكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنيتها "صاحبة رأي"

اجتازت الفنانة إليسا حاجز المليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "صاحبة رأي"، وذلك في اليوم الثالث من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: هادي شرارة "صاحبة رأي" تتضمن ألبوم إليسا الجديد الذي حمل اسم الأغنية المقرر طرحه يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس. Advertisements يذكر أن إليسا طرحت أخيرًا أغنيتين منفردتين، إحداهما أغنية "هنغني كمان وكمان"، التي طرحتها شهر أبريل الماضي وحققت ما يزيد على 7 ملايين مشاهدة، كلمات: شادي نور، ألحان وتوزيع: محمد يحيى، والأخرى أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها خلال شهر مايو الماضي، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، كلمات: سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري. الماضي وحققت ما يزيد على 7 ملايين مشاهدة، كلمات: شادي نور، ألحان وتوزيع: محمد يحيى، والأخرى أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها خلال شهر مايو الماضي، وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، كلمات: سهام شعشاع، ألحان: محمد رحيم، توزيع: كميل خوري.

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