الليلة.. أوركسترا العود العربي في ضيافة المانسترلي

فى ثانى ليالي برنامج الصيف، يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية الحفلات الفنية والموسيقية بحديقة قصر المانسترلي بالمنيل، أوركسترا بيت العود العربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد وذلك مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.
يتكون الأوركسترا من أكثر من 40 منالأساتذة وبعض الدارسين من أمهر العازفين فى بيت العود الذى أسسه ويشرف عليه الفنان الكبير نصير شمة بجنسيات مختلفة، يقدم الأوركسترا عدد من المقطوعات التى تُحيى الشرقى لآلة العود، والتي تُظهر إمكانياته ودوره في موسيقانا العربية، منها مؤلفات لكبار الملحنين والمطربين: الموسيقار محمد عبد الوهاب وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، بالإضافة لمجموعة مختارة من مؤلفات نصير شمه.
يُذكر أن "شمه" أسس بيت العود العربى بمقر بيت الهراوى بالقاهرة التاريخية عام 1998 كأول البيوت الرائدة فى تعليم العزف على العود والآلات الوترية.
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