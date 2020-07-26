رسمياً.. "لؤلؤ" يجمع أحمد زاهر ومي عمر

أعلن الفنان أحمد زاهر عن دوره الدرامي الجديد في المسلسل المنتظر "لؤلؤ"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كتب زاهر عن تفاصيل دوره قائلًا: "انتظروني أنا ومي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبًا جدًا وسوف نبدأ التصوير نص شهر ٨ بإذن الله".

المسلسل من بطولة "مي عمر، هيدي كرم، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي،

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إخراج محمد عبدالسلام"، وتم الإعلان عن تحضيراته خلال الفترة الماضية، وهو ثاني بطولة درامية للفنانة مي عمر بعد مسلسلها الرمضاني "الفتوة"، أمام الفنان ياسر جلال، الفنان أحمد صلاح حسني، وحصد نجح جماهيري كبير.

شارك زاهر في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "البرنس"، وحقق دوره نجاحًا

جماهيريًا ضخمًا، وحصل على نصيب الأسد من أحاديث متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.