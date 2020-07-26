اليوم .. إنجي أمين تحل ضيفة على مادلين طبر في حلوة يا دنيا

تحل اليوم الفنانة إنجي أمين نجمة ذا فويس، ضيفة على برنامج حلوة يا دنيا، والتي تقدمه الفنانة مادلين طبر. ويبدأ برنامج حلوة يا دنيا في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على شاشة قناة ten. Advertisements يذكر أن الفنانة إنجي أمين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بلدنا أحلى بينا، والكليب من إخراج جمال أمل، والأغنية من كلمات سيد مختار، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حماده الحسيني، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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