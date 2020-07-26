محمود فرفور يشارك في فيلم"ديدو" لكريم فهمي

نشر الفنان الشاب محمود فرفور الشهير بـ"محمود فيرو" أو شبيه نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح، صور وكواليس جديدة من فيلم "ديدو" بطولة الفنان كريم فهمي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقال محمود فيرو، إنه سعيد بمشاركته في فيلم من إنتاج الحاج أحمد السبكي، وأمام نجم محبوب بحجم الفنان كريم فهمي، متمنيًا أن ينال الفيلم استحسان عدد كبير من محبيه، ومؤكدًا أنه يجسد في الفيلم شخصية لاعب الكرة المحبوب محمد صلاح.

كما نشر محمود فيرو، عبر حسابه عدد من الصور التي تجمعه بأبطال العمل مثل محمد ثروت وحمدي الميرغني ومخرج العمل، والفنان أحمد فتحي، وقال إن الفيلم لم يحدد موعد عرضه حتى الآن.

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فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وهدى المفتى، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمى، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمى، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور قصة "ديدو" في إطار

من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري والذي يقوم بدوره الفنان بيومي فؤاد، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

جدير بالذكر، أن محمود فيرو اشتهر مؤخرًا بدرجة الشبه الكبيرة التي تجمعه بالنجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، وظهر في عدد من البرامج مثل "معكم مني الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC وبرنامج "ميس اندر استاند" الجزء التاني، كما ظهر في عدد من الإعلانات مثل إعلان " ايجي بنك".