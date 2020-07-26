تفاصيل العرض المسرحي الطوق والاسورة بالاوبرا

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ان العرض المسرحي "الطوق و الاسورة" من إنتاج الفرقة، يعرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يوليو الجاري ويستمر أيام ٢٩ يوليو ، و ٥،٦،٧ من شهر أغسطس المقبل في تمام الثامنة مساء .

يأتي تقديم عرض "الطوق و الاسورة " ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، و كانت ادارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة و السكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر ، و خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد ، و الالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم

لضمان سلامة الجميع .

Advertisements

جدير بالذكر ان عرض " الطوق و الاسورة" قدم للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996 ، وحصل مخرجها ناصر عبد المنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان ، وهى الجائزة الأولي لمصر في المهرجان ، و تمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ،و شارك العرض ضمن العروض المتنافسة على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019 ، وحصل العرض على جائزة أفضل عرض عربي

، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، و تم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات العام الماضي ، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال١٢، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر و تصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.