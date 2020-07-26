بسبب صورة مع ابنته ..أحمد زاهر ضحية جديدة للتنمر والتحرش على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشر مؤخرا تعرض عدد من النجوم للتنمر والتحرش الإلكتروني عبر ألفاظ غير غير أخلاقية تمس بعائلات النجوم.

وانضم الممثل المصري، أحمد زاهر، إلى قائمة المشاهير العرب الذين تعرضوا للتحرش والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور شاركوها مع معجبيهم.

وأكد زاهر أنه تعرض لهجوم عبر حسابه على موقع “إنستغرام” بسبب صورة شاركها مع ابنته ليلى وهو يحتضنها في حمام سباحة، وغطاها بجسده ولا يظهر منها سوى رأسها وكتفيها فقط.

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وعلق على واقعة التحرش له إنه تعرض للهجوم من أشخاص استنكروا عليه أن يحتضن ابنته.

وقال: “واللي يقولك ازاي تحضنها وهي بنتك! ايوا حضرتك بتفكر إزاي مش فاهم، دي بنتي طبعا هحضنها. دي بنتي”.

وسبق أحمد زاهر العديد من المشاهير العرب الذي شكوا من تعرضهم للتحرش والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزهم الفنان المصري، شريف منير، بعد مشاركته صور لابنتيه على السرير، ما دفعه لتحرير محاضر في قسم الشرطة ضد المتنمرين عليه وعلى ابنته.

كذلك الفنان محمد رمضان الذي علقت إحدى المتابعات بتنمر شديد على لون بشرة ابنه، وعلق على هذا قائلا: “فخور بلوني ولون أبويا وأولادي الذين خلقهم الله، ومبسوط أن أولادي سيكونون ضد العنصرية، والدليل أن أبوهم وأمهم لونان مختلفان عن بعضهما بعضاً”.

أيضا كان لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، عمرو السولية، من بين ضحابا التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابس ابنته التي لم تتخطّ الثلاث سنوات، ويقرر من بعدها مقاضاة أصحاب التعليقات المسيئة.