كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مسلسل "الحساب يجمع" لـ يسرا يوميًا على MBC مصر2 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أجواء من التشويق تحاول يسرا، كشف خبايا عاملات المنازل، من خلال الدراما الاجتماعية "الحساب يجمع"، الذي تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضه يومياً بداية من غداً الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تدور أحداث المُسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير "نعيمة" التي تقطن في إحدي المناطق الشعبية مكتباً للعاملات والخادمات وطبخ اﻷطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها وعلاقاتها المتشعبة تكتشف الكثير من اﻷسرار وتغوص في عدد كبير من المشاكل التي لا تنتهي.

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مسلسل "الحساب يجمع" من كتابة محمد رجاء، وإياد عبد المجيد وإخراج هاني خليفة، ويضم مجموعة من النجوم، منهم يسرا، كريم فهمي، وإيمان العاصي، ومحمود عبد المغني، وبوسي، وعايدة رياض، وياسر على ماهر، وناردين فرج، وصفوة، وآخرين.

يُعرض مسلسل "الحساب يجمع" على" MBCمصر2" يومياً، الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 27 يوليو 2020 على" MBCمصر2".