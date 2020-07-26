كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجل أحمد السقا يكشف ل"الخليج 365 الفني"حقيقة خوضه للسباق الرمضاني 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الممثل الصاعد والمخرج ياسين أحمد السقا، حقيقة خوضه للسباق الرمضاني 2021 خلال عمل درامي من إنتاج العدل جروب.

وقال ياسين، في تصريح خاص ل"الخليج 365 الفني": " بالطبع ليا الشرف أن أعمل مع العدل جروب ومع كل الفنانين الأساتذة الذي أكن لهم كل التقدير والإحترام، ولكن لا يوجد حتى الآن تعاقد أو اتفاق رسمي معهم، ولكن بالتأكيد أتمنى أن أتواجد في شهر رمضان من خلال عمل مميز".

وعن استعداداته للدور قال،:" أنا بالفعل درست في مدرسة ستانسلافسكي ولابان ولينكلايتر لدراسة التمثيل".

وعن مساعدة الفنان أحمد السقا،له وترشيحه لتجسيد دور في مسلسله المقبل قال،:" أنا ياسين وهو أحمد في الشغل، لايوجد"واسطه" نهائي في الشغل، ولكن بالتأكيد ليا الشرف وأتمنى أن أجسد دور مع أستاذ أحمد السقا في أي عمل فني له".

جدير بالذكر أن ياسين السقا يستعد لعرض فيلمه الجديد الذي أخرجه "Blue Boy" والذي ينتمي لفئة الأفلام القصيرة وذلك بعد انتهاء أزمة"كورونا" التي تسببت في تأجيل عرضه.