وفاء الكيلاني تدعم ابن تيم حسن من ديمة بياعة.. والأخيرة تعلّق

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متابعة بتجـــــــــــرد: شكلت النجمة السورية ديمة بياعة والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، نموذجاً راقياً في التعامل الأسري بين طليقة النجم السوري تيم حسن وزوجته الحالية.
ودعمت الكيلاني ورد ابن تيم وديمة بعد أن أعلن مشاركته بإحدى المسابقات العالمية لتحقيق حلمه، عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي على موقع “تويتر” حيث كتبت: “ورد نحن فخورون بك، أتمنى لك الأفضل يا حبيبي، وأتمنى أن تُحقّق جميع أحلامك”.
وأضافت: “ادعموا ورد وساعدوه من أجل تحقيق حلمه وصوتوا له على الرقم 6”.
وعلّقت ديما بياعة على تغريدة الكلاني بقولها: “حياتي شكراً على دعمك وكلامك وانشالله منفرح بنجاحات جودي وريان الله يسعدكم ويحميكم”.
يذكر أن الكيلاني تزوجت من تيم حسن في عام 2017، وهو زواجها الثاني بعد انفصالها عن السيد طوني مخايل الذي انفصلت عنه في عام 2016، وقد انجبت منه طفلين هما جودي، وريان.
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