منى السابر تفضّل بلقيس فتحي على ابنتها حلا الترك

متابعة بتجـــــــــــرد: وجهت منى السابر انتقادات لابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك، خلال استضافتها في برنامج atv live من تقديم المذيع صالح الراشد، إلى درجة دقعت الجمهور الى تصنيف كلامها بـ”قصف جبهة”.
وقالت السابر إنها نادمة على السماح لحلا بدخول عالم الفن، لأنها ادت الى سلبيات كثيرة في حياة العائلة، بالإضافة الى بعض الأخطاء، كما اعتبرت ان النجمة اليمنية بلقيس فتحي تأتي في المرتبة الأولى امام ابنتها.
واستدركت قائلة: “حلا بتضل بنتي مهما صار خلاف او زعل، بالنهاية الأخ وأخوه بيتزاعلوا، ولكن الأمور الأن احسن، اذا نلتقي ونتكلم معاً، وكان اللقاء الأخير في الأسبوع الماضي”.
وأردفت بقولها: “بالنهاية حلا بنتي دمها بيمشي بجسمي، هالشي ما رح يأثر على علاقتي بها وكونها ابنتي، اتمنى لها كل التوفيق سواء كانت عندي او عند ابوها”.
ولفتت انها غير مجروحة من ابنتها، معتبرةً الى ان حلا في سن مزاجي، لا سيما انها “وضعها مش سهل” على حد قول السابر.
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