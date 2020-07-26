كسر في قدم ليلى علوي يتسبب في اعتذارها عن فيلم عادل إمام

متابعة بتجـــــــــــرد: أكد مدير التصوير المصري سعيد شيمي في لقاء تليفزيوني أن فيلم “جزيرة الشيطان”، الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام بمشاركة الفنانة يسرا، ليس مقتبساً من أي فيلم أجنبي، وأن فكرة الفيلم جاءته بعد نجاح فيلم “جحيم تحت الماء”، الذي قدمه سمير صبري وليلى علوي، لذا قرر إنتاج هذا الفيلم مع المخرج نادر جلال، وأرسلا سيناريو الفيلم للفنان سمير صبري الذي أنتج جحيم تحت الماء.

وأضاف أن صبري وعد بإنتاج الفيلم لكنه اختفى، لذا عرضا الفيلم على النجم عادل إمام فوافق عليه وبذلك استطاعا أن يجدا تمويلاً بسهولة، وبالفعل تم تصوير الفيلم، لكن بعدها ظهر سمير صبري، وقرر عمل فيلم “جحيم تحت الماء 2″، لكنه اقتبس الكثير من سيناريو فيلم “جزيرة الشيطان”.

وأوضح أن الفيلم لم ترشح له النجمة يسرا من البداية، بل كانت الفنانة ليلى علوي هي المرشحة الأولى له، لكنها تعرضت لكسر في قدمها فاعتذرت عن الفيلم.

من ناحيتها قالت الفنانة نهى العمروسي إن الفنانة سماح أنور كان مرشحة لدور “حميدو” قبل أن تقدمه هي، وأضافت العمروسي أن “الزعيم” هو من طلبها لعمل الدور.

وأوضحت أن شخصية “حميدو” من المفترض أنها كانت معجبة بعادل إمام في الفيلم، لكن هذا الخط تم حذفه بسبب مدة الفيلم.