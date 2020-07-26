أحمد الفيشاوي ناعيًا والده: قلبي سيظل يؤلمني

متابعة بتجــــــــــــرد: بعد الانتقادات التي طالت الفنان أحمد الفيشاوي بعدما نشر على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صوراً من الاحتفال الذي أقامه لوالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، متجاهلاً الذكرى الأولى لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، أحيا الفيشاوي الصغير ذكرى رحيل والده، فنشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة جمعته بوالده ووالدته الفنانة سمية الألفي، وعلق كاتباً: “إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله.. قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية”.

يشار إلى أن فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا يوم الخميس 25 تموز (يوليو) 2019، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد صراع طويل ‏مع مرض السرطان.‎

من ناحية أخرى يواجه الفنان أحمد الفيشاوي أزمة نسب جديدة بعدما ظهرت سيدة ألمانية تؤكد أنها كانت متزوجة من الفيشاوي وأنجبت منه ابنها الذي أطلقت عليه اسم “تيتوس”، وتواصلت مع طليقة الفيشاوي، هند الحناوي، التي بادرت بنشر صور للصبي مع ابنتها لينا لتؤكد ان تيتوس شقيق ابنتها من أبيها.