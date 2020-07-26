“المقادير طلعت زيادة”.. رامز جلال يسخر من تمثال له

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن أهدت إحدى طالبات كلية الفنون الجميلة تمثالاً صنعته للفنان رامز جلال، كان نصيبه سخرية صاحبه منه.

وشارك رامز عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو لصناعة وتشكيل تمثال له على يد طالبة الفنون الجميلة سهيلة هاني التي تهوى نحت تماثيل للمشاهير أو تقليدهم باستخدام المكياج، وكتب مازحًا: “شبهي بس المقادير زادت سيكا، تسلم إيديكي يا سهيلة”.

يشار إلى أن رامز جلال استأنف مؤخرًا تصوير فيلمه الجديد “هيكل عظمي” الذي تشاركه في بطولته غادة عادلـ ليكون اللقاء الثاني لهما بعد أكثر من 15 عاماً منذ قدما معاً فيلم “الباشا تلميذ” مع النجم كريم عبدالعزيز.

وكان رامز جلال قد أثار الكثير من الجدل خلال شهر رمضان الماضي ببرنامج “رامز مجنون رسمي” الذي قدمته الفنانة والإعلامية أروى واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة “mbc مصر”، حيث قامت عدة جهات بتقديم شكاوى ضده بسبب إهانة عدد من النجوم خلال تقديم المقلب.