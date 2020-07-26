أحمد زاهر ينفي معلومات خاطئة بشدة

متابعة بتجـــــــــــرد: في اتصال هاتفي خلال برنامج “المساء مع قصواء” الذي يذاع على قناة TeN TV، أبدى الفنان أحمد زاهر استياءه من قيام بعض المنصات الصحافية باختلاق قصص لأفلام لم يعلن القائمون عليها قصصها، طمعا في السبق الصحافي والمشاهدات.

وقال زاهر إن فيلمه الجديد “زنزانة 7″، من بطولته مع الفنان نضال الشافعي، ليس له علاقة بفيلم تركي يحمل عنوان “معجزة في الزنزانة 7″، أو أي فيلم آخر، إذ إن الفيلم بدأ تصويره قبل الفيلم التركي بعامين كاملين، وليس لدوره في الفيلم علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، كما هي الحال مع الفيلم التركي، كما ردد البعض.

وأضاف أن معلومات تتردد عن دوره في مسلسله الجديد مع الفنانة مي عمر، “لؤلؤ”، أيضا غير صحيحة، فهو لا يجسد في المسلسل شخصية أخيها الذي يمنعها من الغناء.

يذكر أن فيلم “زنزانة 7” تغيّر اسمه أكثر من مرة طوال فترة التصوير التي امتدت لأكثر من عامين بسبب أزمات إنتاجية وجائحة كورونا، وكان التألق لواضح لزاهر في مسلسل “البرنس”، العامل القوي في تسريع جهة الإنتاج لخروجه للنور وعرضه في سباق عيد الأضحى المقبل.