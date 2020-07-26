بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد والدها بصورة ورسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بعيد ميلاد والدها، ووجهت تهنئة مؤثرة له بهذه المناسبة.

الإعلامية المصرية نشرت صورة جمعتها بوالدها، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعبرت عن اشتياقها لها، حيث حرمتها "كورونا" من الاحتفال معه بعيد ميلاده.

بسمة كتبت: "عيد ميلاد سعيد يا أبويا يا حبيبي يا حياتي يا عمري.. وحشتني قد الدنيا.. أول طياره حتطير بإذن الله حجيلك أبوس راسك وايدك وتاخدني ف حضنك عشان وحشني حضنك وحنيتك يا سندي".

الإعلامية المصرية أضافت: "الله لا يحرمني منك يا رب ويديك الصحة يا أحن الناس يا غالي وحشتني قوي يا بابا وحشتني انت وماما وعبده وعزوز".

Advertisements

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد تعرضت مؤخرا للكثير من التعليقات التي تتضمن تنمرا ضدها، وذلك بعد نشرها صورة لها بإطلالة صيفية.

بسمة حذفت الصورة في بداية الأمر، لكنها عادت ونشرتها مجددا، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أحب أقول للناس المريضة الحقيرة اني شلت الصوره وف ثانيه نزلتها عشان اثبت ليهم اني مصممه اني مبسوطه بصورتي ولو تكرر الأمر بردوا حنزلها وانبحوا براحتكم ولا فارق معايا".

الإعلامية المصرية أضافت: "موتوا بغيظكم والفانز الحلوين اللي بيحبوني عاجباهم اكتر من ال ١٠٠٠٠ لايك وسأعاود دائماً نشر ما يحلو لي وسيبوني ف حالي انا جسد بدون روح والضرب ف الميت حرام حسبي الله ونعم الوكيل".