والدة حلا الترك تتحدث عن خلافها مع ابنتها.. وهذه شروطها للزواج مرة ثانية

رنا صلاح الدين - تحدثت السيدة منى السابر، عن خلافها مع ابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، لأول مرة.

والدة حلا، قالت، خلال استضافتها في برنامج atvlive تقديم الإعلامي صالح الراشد: "حلا بتضل بنتي مهما صار خلاف أو زعل، بالنهاية الأخ وأخوه بيتزاعلوا، ولكن الأمور الأن احسن، اذا نلتقي ونتكلم معاً، وكان اللقاء الأخير في الأسبوع الماضي".

حلا الترك ووالدتها

وأضافت: "بتعرف هي حركات، انا كنت زعلانة منها وألغيت متابعتي لها، وهي أيضاً، ثم أعدت متابعتها، لكنها لم تبادلني ذلك حتى الأن، هي براحتها".

وتابعت: "بالنهاية حلا بنتي دمها بيمشي بجسمي، هالشي ما رح يأثر على علاقتي بها وكونها ابنتي، أتمنى لها كل التوفيق سواء كانت عندي أو عند أبوها"، لافتة إلى أن حلا في سن مزاجي، خاصة أنها "وضعها مش سهل"، على حد قولها.

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ومن ناحية أخرى، أكدت والدة حلا أنها لا تمانع الزواج مرة ثانية بعد طلاقها من المنتج محمد الترك.

واشترطت أن يكون الزواج قائماً على الحب، لا من خلال التقاليد، كما حصل في زواجها الأول، قائلةً: "للحين ما حبيت".

وعن مواصفات فارس أحلامها، قالت: " يجب أن يكون رجلاً بما للكلمة من معنى، وحنوناً وكريماً"، لافتة إلى أن حالته المادية يجب أن تكون مقبولة كحد أدنى، قائلة: "لا عالية ولا قليلة، لأن المادة تجعل الحياة أسهل".