وفاء الكيلاني تدعم نجل تيم حسن.. وطليقة زوجها تعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - حرصت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على دعم "ورد"، نجل زوجها الفنان السوري تيم حسن، البالغ من العمر 14 عاما.

الإعلامية المصرية نشرت مقطع فيديو لـ"ورد"، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والذي تحدث خلاله عن أحلامه وطموحاته، ورغبته في أن يكون فيزيائيًا فلكيًا وأن يلتحق بجامعة مرموقة، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.

وفاء الكيلاني

نجل تيم حسن أضاف أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل، ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

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وفاء الكيلاني دعت جمهورها للتصويت لـ"ورد" لكي يحصل على هذه الفرصة، وأضافت: "ورد أنت تجعلنا فخورون جدا، أتمنى لك كل الخير يا حبيبي، وأن تتحقق جميع أحلامك".

ومن جانبها، حرصت الفنانة ديما بياعة، طليقة تيم حسن ووالدة "ورد"، على توجيه رسالة شكر لوفاء الكيلاني على دعمها لابنها.

ديما كتبت: "حياتي شكرا على دعمك وكلامك وانشاءالله منفرح بنجاحات جودي وريان.. الله يسعدكم ويحميكم".

وفاء الكيلاني