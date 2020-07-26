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نجل عمرو أديب يعلن تعافيه من فيروس "كورونا"

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رنا صلاح الدين - أعلن خالد أديب، نجل الإعلامي المصري عمرو أديب، تعافيه من فيروس ""، والذي كان قد أصي به منذ ما يقرب من أسبوعين.

نجل عمرو أديب، نشر عبر خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، صورة التحليل الذي أظهر إيجابية إصابته بفيروس "كورونا" بتاريخ 7 يوليو 2020.

164eb282ed.jpgنجل عمرو اديب

نجل الإعلامي المصري كتب: "لا أعاني من أعراض الآن..أنا واحد من المحظوظين .. رجاءا حافظوا على أنفسكم ومحبيكم".

وأضاف: "أصبحت نتيجة تحليلي سلبية أمس، وليس عيبا أن يكون الانسان مريض ، لا أعلم لماذا يخفي الناس أمراضهم أنا لم ولن أفعل".

7ffaa74069.jpgنجل عمرو اديب

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الإعلامي المصري تابع: "لقد انتظرت طويلا كي أفصح عن حالتي الصحية وكنت انتظر تحسن حالتي الصحية".

b8e8a3fa0c.jpgنجل عمرو اديب

يذكر أن "خالد" هو نجل الإعلامي عمرو أديب من زوجته السابقة "أماني سوكا"، وبعد انفصاله عنها تزوج من الإعلامية لميس الحديدي، ورزق منها بابنه الثاني "نور الدين".

08bbae68de.jpgنجل عمرو اديب

5293a3bc55.jpgنجل عمرو اديب

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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