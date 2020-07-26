رنا صلاح الدين - أعلن خالد أديب، نجل الإعلامي المصري عمرو أديب، تعافيه من فيروس "كورونا"، والذي كان قد أصي به منذ ما يقرب من أسبوعين. نجل عمرو أديب، نشر عبر خاصية "ستوري" بموقع "انستجرام"، صورة التحليل الذي أظهر إيجابية إصابته بفيروس "كورونا" بتاريخ 7 يوليو 2020. نجل عمرو اديب نجل الإعلامي المصري كتب: "لا أعاني من أعراض الآن..أنا واحد من المحظوظين .. رجاءا حافظوا على أنفسكم ومحبيكم". وأضاف: "أصبحت نتيجة تحليلي سلبية أمس، وليس عيبا أن يكون الانسان مريض ، لا أعلم لماذا يخفي الناس أمراضهم أنا لم ولن أفعل". نجل عمرو اديب Advertisements الإعلامي المصري تابع: "لقد انتظرت طويلا كي أفصح عن حالتي الصحية وكنت انتظر تحسن حالتي الصحية". نجل عمرو اديب يذكر أن "خالد" هو نجل الإعلامي عمرو أديب من زوجته السابقة "أماني سوكا"، وبعد انفصاله عنها تزوج من الإعلامية لميس الحديدي، ورزق منها بابنه الثاني "نور الدين". نجل عمرو اديب نجل عمرو اديب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجل عمرو أديب يعلن تعافيه من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.