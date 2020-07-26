إصابة الإعلامية أميرة عبدالمهيمن بفيروس "كورونا"

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رنا صلاح الدين - أعلنت الإعلامية الإذاعية أميرة عبدالمهيمن عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.
أميرة كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "كنت أتمنى أبلغكم خبر حلو في الأيام المباركة دي لكن هذه هى إرادةُ الله وأنا محتاجة دعواتكم جداً".
اميرة عبدالمهيمن
الإعلامية الإذاعية أضافت: "قد وصلَ الغير المُرَحب به على الإطلاق وأصابني وأنا الآن بالعزل عن المدعو كورونا أتحدث".
وطلبت من جمهورها الدعاء لها، بقولها: "من فضلكم خلوا بالكم من نفسكم لأن الموضوع فعلاً صعب وكورونا لم ينتهي بعد..ربنا يحميكم ويبارك فيكم ويحفظكم كلكم..تذكروني بدعواتكم يا غاليين.. #ثقتي_بالله إنها هتعدّي وأنا اللي هغلبه".
يذكر أن أميرة عبدالمهيمن مقدمة برامج عبر إذاعة "نغم FM".
اميرة عبدالمهيمن
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