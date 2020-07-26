دنيا بطمة بإطلالة حمل مميزة.. كم بلغ سعرها؟.. صور

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، استعرضت خلالها حملها في الشهور الأخيرة.

الفنانة المغربية أطلت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بفستان أسود طويل فضفاض، ولفت حزام حول خصرها من Chanel ويبلغ سعره 417 دولاراً.

دنيا نسقت مع إطلالتها حقيبة من Reve Arabia بسعر 610 دولار أميركي، كما ارتدت نظارة شمسية على عينيها، تميزت بحجمها الكبير وبتعدد ألوانها، من علامة Gucci ويصل سعرها إلى 289 دولاراً أميركياً.

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يذكر أن وزن الفنانة المغربية دنيا بطمة قد زاد بشكل كبير بعد دخولها في الأشهر الأخيرة من حملها، الأمر الذي أثار شكوك البعض حول حمل الفنانة في توأم، وما زاد من قوة هذه الشكوك كانت الصور الأخيرة التي نشرتها نجمة Arab Idol.

دنيا أثارت جدلاً كبيراً بعدما نشرت لقطات من جلسة تصوير خاصة خضعت لها للإعلان عن جنس مولودها، ظهرت فيها تحمل بالونات زرقاء وأخرى باللون الزهري، معلقة عليها: «حزر فزر يا ترى؟ هل هو صبي أو بنت أم توأم».