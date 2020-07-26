بالصور- نانسي عجرم تحتفل بالمناولة الأولى لإبنتها إيلا

ضمن أجواء عائلية، أحتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بحصول ابنتها إيلا على سرّ المناولة الأولى.

وبهذه المناسبة الدينية، نشرت نانسي باقة من الصور جمعتها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتهما ميلا وإيلا وليا. وعلّقت على الصور بالقول: “قربانة مباركة.. انشالله تكون إيامك كلها بيضاء مثل قلبك إيلا”.

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وعبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، تشاركت نانسي عجرم أيضاً مع المتابعين بمجموعة صور جمعتها مع ابنتها إيلا فقط وكتبت بهذه المناسبة الدينية “الفرحة كلها إيلا”.

من جهة أخرى، كان تطبيق “شاهد”، قد عرض الفيلم الوثائقي “الرواية الكاملة”، من اعداد وحوار الاعلامي جو معلوف، وهو عبارة عن حلقة خاصة مع النجمة نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم والعاملين لديهما، بالاضافة الى أهل الشاب السوري محمد الموسى الذي اقتحم منزل نانسي فتصدى له زوجها وأرداه.

كشف الفيلم الوثائفي ان القتيل محمد الموسى كان يحاول معرفة تفاصيل منزل نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم. وكما أكدت التحقيقات ان السارق لم يكن على معرفة مسبقة بنانسي ولم يكن يعمل لديها كما أشيع. (لقراءة المزيد: نانسي عجرم عاشت لحظات مرعبة وفادي الهاشم يروي تفاصيل دقيقة عن ليلة الحادث)