أنغام وأحمد إبراهيم يثيران الجدل من جديد حول انفصالهما

عادت العلاقة بين النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الى الواجهة من جديد وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية إلغاء كل منهما متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهما الرسمية على موقع انستغرام، ما أثار الكثير من التساؤلات حول انفصالهما خاصة أنهما لم يؤكدا أو ينفيا انفصالهما في السابق.

كما كان لافتاً ان أحمد ابراهيم نشر في الساعات الماضية صورة له. وعلّق عليها بالقول: “جاهز لفصل جديد”. لكن دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وسرعان ما تداول الجمهور على مواقع التواصل بخبر انفصال انغام واحمد بعد أن قرر كل منهما الغاء متابعة الآخر، وهو الأمر الذي لم يؤكده الثنائي حتى الأن.

وكانت علاقة الثنائي قد شهدت خلافات في الأشهر الماضية، بعدما قرر الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، توجيه الشكر إلى زوجته الأولى ووصفها بالعظيمة، وهو ما آثار ضجة كبير وتوقع الجمهور حدوث انفصال بينه وبين أنغام.