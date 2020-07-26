شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل ندا وأشرف أبو النجا يعقدان جلسات عمل بسبب فيلم "جلالة الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السيناريست فيصل ندا والمخرج أشرف أبو النجا على قضاء أجازة عيد الأضحى المبارك بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى لاستكمال جلسات العمل لفيلم "جلالة الملك" الذى يستعرض حياة وحش الشاشة فريد شوقى .

وقد صرح المؤلف الكبير فيصل ندا أنه كان يحلم بتقديم هذا العمل منذ سنوات حتى اكتشف أن أبو النجا لديه أيضا نفس الحلم، وفورا بدأ الثنائى التحضير للعمل، كما أكد أنه بالفعل قد بدأ في وضع اللمسات الأولية لفيلم "جلالة الملك" الذى يتناول مدى ارتباط وتشابك المشوار الفني لفريد شوقى بتاريخ مصر والأحداث التي شهدتها خلال نصف قرن من الزمان .

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع قال المخرج أشرف أبو النجا أن هذا الفيلم هو عبارة عن عبارة انحنانة إجلال وإعزاز من جانب فريق العمل بأكمله أمام جلالة الملك فريد شوقى.

وأضاف انه يعكف حاليا في جلسات عمل بشكل شبه يومى وبصحبة المؤلف للاستقرار على النقاط الأساسية للعمل الذى يعرض هذا العام احتفالا بمئوية الملك .

فيصل ندا كاتب وسيناريست مصري، ولد بحي عابدين بالقاهرة عام 1940، وهو خريج المدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتي، بعدها التحق بكلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة، وتخرج منها عام 1963 وكان عضوا في فريق التمثيل بالجامعة، إلى جانب كونه أحد أعضاء فريق التمثيل بالكلية.

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فيلم جلالة الملك (2)



فيلم جلالة الملك (3)



فيلم جلالة الملك (4)



فيلم جلالة الملك (5)



فيلم جلالة الملك (6)