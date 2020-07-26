شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يختص الخليج 365 بكلمات أغنيته "ولا فى الأحلام" قبل طرحها بشهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختص النجم وائل جسار ”الخليج 365” بكلمات أغنيته الجديدة "ولا في الأحلام" المقرر أن تطرح بعد شهرين، وهي من كلمات الشاعر المصري أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وهي أغنية رومانسية مثل أغلبية أغنياته.

وتقول كلمات الأغنية "واية فيكى ما يتحبش.. ومين شافك ولا حسش .. وقع في ثوانى حن ومال .. دا فعنيكى بتوه واسرح .. ولو بصتلى يوم بفرح .. تهون احزانى كدا في الحال".

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا غفيرا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.

وكان وائل جسار احتفل بعيد ميلاد ابنته، وذلك برفقة زوجته ميراى مقدسي، أمس السبت، حيث شاركت زوجة وائل جسار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة من احتفالها مع زوجها بعيد ميلاد ابنتها، معلقة: "عيد ميلاد سعيد.. الأميرة الصغيرة".

كما احتفل جسار بعيد ميلاد ابنته مارلين من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، تم تصميمه على أغنية "يلا نغنى"، وهى الأغنية الخاصة بأعياد الميلاد.

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وعلق وائل جسار على الفيديو "عيد ميلاد سعيد يا أميرة"، فانهالت عليه التعليقات من المحبين الذين تمنوا لـ"مارلين"، وعائلتها دوام الاستقرار والأمان والسعادة.