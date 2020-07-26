شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يكشف عن بدء تصوير "لؤلؤ" مع مى عمر منتصف أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أحمد زاهر عن موعد بدء تصوير مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المُقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل، في أولى بطولاتها الدرامية، من إنتاج شركة سينرجى، حيث نشر زاهر صورة تجمعه مع مي عمر على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقًا: انتظرونا أنا ومي عمر في مسلسل لؤلؤ قريبًا جدًا وسوف نبدأ التصوير منتصف شهر 8 بإذن الله، ونرجو تحرى الدقة فيما ينشر.

وانضم إلى المسلسل عدد من الفنانين بجانب مى عمر وهم ، نجلاء بدر، نرمين الفقي، أحمد زاهر ، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وأحمد مجدي، و هيدي كرم، فضلا عن بعض ضيوف الشرف سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة ، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبدالسلام، والمسلسل مكون من 45 حلقة .

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يشار إلى أن أحمد زاهر، شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل"البرنس"، بجانب الفنان محمد رمضان، محمد علاء، روجينا، اللبنانية نور، نجلاء فتحي، رحاب الجمل، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، فيما ينتظر زاهر عرض فيلمه الجديد "زنزانة 7" ويشارك فى بطولت بجانبه نضال الشافعى، وعدد كبيرمن الفنانين، ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.