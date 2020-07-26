شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تبدأ تصوير فيلمها "ثانية واحدة" فى استوديو المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة دينا الشربينى، اليوم الأحد تصوير أول مشاهد فيلمها الجديد "ثانية واحدة" فى استديو المغربى بمنطقة شبرا منت، وتجمعها المشاهد الأولى بالفنانة علا رشدى، على أن يلتحق مصطفى خاطر بالتصوير فى منتصف اليوم، على أن يتوقف الفيلم بعد ذلك واستئنافه بعد عيد الأضحى المقبل، فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربينى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، سوسن بدر، ويزو، علا رشدى، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى لايت.

وفى سياق آخر تصور دينا الشربينى مشاهدها فى فيلم "30 مارس" مع أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ووندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق وإخراج أحمد خالد موسى، وتستعد للظهور كضيفة شرف فى فيلم "قمر 14"للمخرج هادى الباجورى.

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كما تنتظر دينا الشربينى طرح فيلمين جديدين العام المقبل وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"مع كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وإخرا ج أحمد الجندى، و"يوم 13" مع أحمد داود ونسرين أمين وجومانا مرد وعدد من ضيوف الشرف، حيث انتهت من تصويرهما منذ بداية العام ولكن تم تأجيل عرضهما بسبب اغلاق دور العرض للوقاية من انتشار فيروس كورونا.