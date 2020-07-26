شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بلوك كاجول فى صورة جديدة: حان وقت التفكير فى الأمور التى تهمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، ظهرت بها بلوك كاجول ترتدي جاكت جينز وبنطلون أسود، مصحوبة بتعليق :"حان الوقت للتفكير في الأمور التي تهمك أكثر".



حلا شيحة

وكانت شاركت الفنانة حلا شيحة جمهوها بفيديو تستعيد به ذكرياتها ويجمع لقطات من تصوير آخر أيام فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، كما نشرت صورا مع شقيقتها النجمة هنا شيحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة "تمر الأيام وتظل اللحظات التى لا تُنسى".

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وكانت حرصت الفنانة هنا شيحة، على استعادة ذكرياتها بصورة مع اشقائها حلا شيحة ورشا شيحة، وهما في فترة الطفولة ويرتدون نفس الملابس المتشابه، عبر استوري شخصي لها عبر موقع الصور انستجرام، وعلقت هنا شيحة على الصورة التي نشرتها منذ ساعات "لقد وجدت تلك الصورة اليوم"، وأشارت لشقيقاتها على الصورة، وسرعان ما حرصت "رشا"، على إعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.