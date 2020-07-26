شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية ووالده يحييان حفل غنائيا "أون لاين" فى العيد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد عدوية بمشاركة والده أحمد عدوية حفل غنائى ضخم يوم السبت 1أغسطس المقبل احتفالا بعيد الأضحي المبارك وذلك داخل قصر عابدين علي أن يتم عرضه علي يوتيوب، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عدد من أغانى ألبومه الأخير "سكوت خلاص"، وعددا من أغانيه القديمة، ومنها "الطيب أحسن"، ويقدم مع والده أغنية"المولد"، وغيرها.

من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على اعجاب الكثير.

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وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار"