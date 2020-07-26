شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور توجه رسالة غامضة عن الموت والحياة.. فماذا تقصد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواظب الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على التفاعل باستمرار مع جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشارك محبيها نصائحها ولحظاتها الأسرية والتعليق على الأحداث السياسية، ووجهت سرين رسالة غامضة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، حيث نشرت صورتها وعلقت عليها قائلة: " في البداية نقرأ الكتب ثم نقرأ البشر ثم نقرأ الحياة وفي النهاية نموت دون ان نفهم شيئاً ...".

ويبدو أن الفنانة سيرين عبد النور تحاول الاستمتاع بصيفها بأفضل طريقة ممكنة، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية مؤخراً في أحدث صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وهي ترتدي البكيني أمام البحر، وعلقت علي الصورة بكتابة : " كن انت سيد مزاجك.. لا تدع أحداً ينتزع منك شغفك لشيء ، رافق من تحب حتى لو كان كتاباً أو كوب قهوة".

من ناحية أخرى ظهرت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، فى وقت سابق خلال إعدادها وصفة جديدة للمكرونة خلال تواجدها في المنزل، وسط إعجاب الجمهور.

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وظهرت سيرين عبد النور، تقوم بإعداد المكرونة بطريقة مختلفة، عبر حسابها بموقع انستجرام، موضحة أنها تقوم اليوم بإعداد المكرونة مع الثوم والخيار والنعناع واللبن، والتى اعتبرتها الوجبة المفضلة لها، ومن ناحية أخري سبق وغازلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور زوجها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الـ 13 عاما حيث لم تكتفى بالاحتفال ليوم واحد لكنها تقوم كل يوم بارسال كلمات حب وهيام لزوجها " فريد "عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه المرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.