شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل محمد خان.. صورة نادرة تجمعه بعمر الشريف وأحمد زكى ..اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل المخرج محمد خان الذى طالما أبدع خلال أعماله الفنية وكتب اسمه بأحرف من ذهب خلال مشوار طويل، كانت له فيه بصمة واضحة على مختلف الأفلام الذى أخرجها المخرج الكبير في مسيرته الفنية الهائلة، وفي ذكرى رحيله الرابعة نسلط الضوء عليه من خلال صورة نادرة تجمعه بكل من الفنان الراحل عمرو الشريف والراحل أحمد زكي.

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احمد زكي وعمر الشريف بجانب محمد اثناء زيارة عمر الشريف لكواليس التصوير

حيث التقطت تلك الصورة في كواليس فيلم "أحلام هند وكاميليا"، الذى قام ببطولته الفنان الراحل احمد زكي، وأخرجه محمد خان، حيث يعد واحداً من الأفلام التي جمعت الثنائي معاً بعدما تشاركا في أكثر من عمل فني مميز وكونا ثنائي ناجح بتلك الأعمال.

وُلد خان الذي يعد أحد أهم مخرجي السينما المصرية عام 1942 لأب باكستاني وأم مصرية، ودرس خان السينما في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي، وأنهى دراسته عام 1963، وعاد للقاهرة، وبدأ مشواره السينمائي، إلا أنه لم يستطع الاستمرار كثيرا في مصر فغادر إلى لبنان ليعمل كمساعد مخرج قبل أن يعود إلى القاهرة مرة أخرى عام 77 ويستكمل مشواره داخل مصر بفيلم ضربة شمس، ثم توالت أفلامه الناجحة الذى أخرجها مثل الحريف وأيام السادات وغيرها من أهم الأعمال التي أثرت السينما المصرية.