هبة مجدى تحتفل بعيد زواجها الرابع من محمد محسن: العمر كله ويارب احفظنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة هبة مجدى، بالعيد الرابع لزواجها من الفنان محمد محسن، الذى يحل اليوم السادس والعشرين من يوليو، قائلة: "على الحلوة والمُرة.. العمر كله يا رب احفظنا".





ونشرت هبة، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال بالعيد الرابع لزواجهما، صحبتهم بتعليق: "26/7/2016.. على الحلوة والمُرة.. العمر كله يا رب احفظنا.. عيد زواجنا".

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واحتفل الثنائى هبة مجدى ومحمد محسن، عصر وم الثلاثاء 26 يوليو 2016، بعقد قرانهما فى أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر، لتكلل قصة حبهما بالنجاح رغم العقبات التى واجهتهما وكادت أن تطيح بعلاقتهما، إلا أن تمسكهما ببعضهما جعل الأمور أسهل فى عودة المياه لمجاريها ويقررا عقد القران.

نشأت قصة الحب بين هبة ومحسن على خشبة المسرح القومى، وشهد عليها النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث التقيا فى مسرحية "ليلة من "ألف ليلة وليلة"، وظهرت بوادر الانجذاب بين الثنائى مع مرور أيام على بروفات المسرحية، خاصة وأنهما يجسدا ضمن القصة شخصيتى أمير يقع فى حب بنت فقيرة ويطلبها للزواج من والدها، إضافة مشاركتهما بالغناء سوياً فى عدد من الأغنيات الخاصة بالعرض على خشبة المسرح، التى كانت توحى بأن الأغنيات يغنيها شخصين بينهما قصة حب بالفعل، وليست تمثيلا على خشبة المسرح.



