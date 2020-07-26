شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة شاهيناز تقدم بلاغا فى مباحث الإنترنت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة شاهيناز بلاغا فى مباحث الإنترنت بعد أن حاول أحد الأشخاص سرقة حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت شاهيناز لـ"الخليج 365" إنه بمجرد تقديم البلاغ فى شرطة الإنترنت تم ضبط الشخص وانتهى الأمر ، موجهة الشكر لرجال الداخلية وجهاز الشرطة، وصرحت شاهيناز إنها ستخوض تجربة التمثيل المسرحى، من خلال عرض مسرحى ينتجه القطاع الخاص، تغنى خلاله أغنية واحدة فقط، إذ تقدم نفسها كممثلة وليست كمطربة.

وأضافت في تصريح لـ"الخليج 365" إنه من المقرر بدء بروفات المسرحية بعد انتهاء أزمة كورونا إذ كان من المقرر البدء فى المسرحية أوائل العام الجارى، لكن أزمة كورونا حالت دون ذلك.

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وعن آخر ألبوماتها، أعلنت شاهيناز أن ألبومها الغنائى جاهز للطرح، وتنتظر التنسيق مع الشركة المنتجة لتحديد موعد طرحه كاملا بالأسواق لافتة إلى أنها طرحت منه عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية.

كانت شاهيناز قد طرحت عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" أحدث فيديو كليب لها، لأغنية جديدة بعنوان "توتة توتة"، من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين ومن إخراج اسلام عبد اللطيف، وظهرت "شاهيناز" في الفيديو كليب بلوك جديد فى الشكل والأداء.وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات أيمن الشحات وألحان وتوزيع آدم حسين.