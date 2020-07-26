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صداقة منة شلبى وتامر حبيب وأمور مشتركة بينهما فى صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداقة قوية تربط السيناريست تامر حبيب بالفنانة منة شلبى، حيث تعد صداقة الثنائى من أشهر الصداقات فى الوسط الفنى، رغم أنهما لم يتعاونا سوياً على مستوى العمل إلا فى فيلم واحد فقط وهو "عن العشق والهوى" عام 2006، إلا أنها على المستوى الشخصى صديقان مقربان وتجدها دائماً فى المناسبات سوياً.

تامر حبيب ومنة شلبى
تامر حبيب ومنة شلبى

 

واحتفل تامر حبيب حبيب بعيد ميلاد منة شلبى قبل يومين من خلال تدوينة على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" عبر فيه عن مدى حبه وتقديره وصداقته بها، حيث كتب:"كل سنة و انتي طيبة و فُلة و جدعة و صاحبة صاحبك يا حبيبتي و بنتي و أمي و أختي و سندي و ضهري و عزوتي يا بنت زيزي، يا صاحبي ال..ربنا يفرح قلبك و يهنيكي و يسعدك و يعمل فيكي كل اللي انا عايزه..باحبك حب ماحدش قبلنا عرفه ولا صادفه.

تامر حبيب يحتفل بعيد ميلاد منة شلبى
تامر حبيب يحتفل بعيد ميلاد منة شلبى

 

 ويحرص تامر حبيب دائماً على الحديث عن اعتزازه بصداقته مع منة شلبى فى لقاءاته التليفزيونية حيث قال عنها مؤخراً إنّه يعتبر ه صديقه وليست صديقته، موضحاً أنّها كثيراً ما وقفت بجانبه في مواقف لم يتخيل ذلك منها، مشيراً إلى  أنه ذات مرة حدثت بينهما مشكلة وتأثر الاثنان بعدم الحديث بينهما، كما تابع: "أنا سرطان وهي أسد، وهي وحيدة وأنا وحيد، وهي أمها اسمها زينب وأنا أمي اسمها زينب".

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صداقة تامر حبيب ومنة شلبى
صداقة تامر حبيب ومنة شلبى

 

صداقة منة شلبى وتامر حبيب
صداقة منة شلبى وتامر حبيب

 

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تامر حبيب ومنة شلبى وانجى على 

 

تامر حبيب ومنة شلبى (2)
تامر حبيب ومنة شلبى

 

تامر حبيب مع منة شلبى وشيرين عبد الوهاب
تامر حبيب مع منة شلبى وشيرين عبد الوهاب

 

منة شلبي وتامر حبيب
منة شلبي وتامر حبيب

 

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