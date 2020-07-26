شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا رايح" الأغنية الرسمية لمسلسل "شديد الخطورة" لأحمد كامل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب أحمد كامل عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنية "أنا رايح" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ِشديد الخطورة" للفنان أحمد العوضى والفنانة ريم مصطفي، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولي علي منصة " "watch it الرقمية، وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها.

وطرح المطرب أحمد كامل أغنيته الجديدة " قصاد بابك"، وتصدرت الأغنية تريند " يوتيوب"، في وقت قياسى في أقل من 20 ساعة، واحتلت المركز الأول على " يوتيوب".

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من ناحية أخرى شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "شديد الخطورة" الذى يتم عرض حلقة منه أسبوعياً على منصة "watch it" الرقمية اللقاء الأول بين مالك – أحمد العوضى – وزوجته نور – ريم مصطفى – منذ اختفائها فى الحلقة الأولى والاعتقاد أنها توفيت بعد حريق السيارة التى كان تستقلها، وبعدها اكتشف مالك خدعة نور له وأنها على قيد الحياة.

"شديد الخطورة" ينتظر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.