شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى تأميم قناة السويس.. أفلام تناولت القناة منذ حفرها حتى تأميمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى تأميم قناة السويس، اليوم الأحد الموافق 26 يوليو، وتحتفل مصر منذ هذا الحدث الذى تم تنفيذه بعد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، ولم يكن هذا القرار سهلا وكان ولا بد أن يأتي دور الفن في توثيق هذه اللحظات من خلال الأعمال الفنية سواء عن طرق التمثيل أو الغناء، ولكن كان تسليط الضوء بشكل أكبر تجاه السينما من خلال إنتاج عدة أفلام تناولت منذ بدء حفر القناة وحتى قرار تأميمها.





تأتى في بداية هذه الأعمال فيلم "شفيقة ومتولى" وهو العمل الذى يتناول حفر القناة وكيفية استدعاء عشرات الآلاف من المصريين وقتها بحفرها اجباريا، والفيلم من بطولة، سعاد حسنى, أحمد مظهر, أحمد زكى، محمود عبد العزيز، جميل راتب، يونس شلبى، محمود الجندى، وهو من تأليف صلاح جاهين وإخراج علي بدرخان.

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ويمكن أن نقول أيضا أن فيلم "بورسعيد" ضمن هذه الأفلام ولكن بشكل بسيط، حيث أن فكرته الرئيسية كانت عن بسالة أهل بورسعيد في بسالتهم ومقاومتهم للعدوان الثلاثى بعد قرار تأميم قناة السويس وهو ما تم كشفه خلال عدة مشاهد أثناء قرار تأميمها، والفيلم من بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، ليلى فوزي، شكري سرحان، زهرة العلا، أمينة رزق، حسين رياض ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.، وإخراج عز الدين ذو الفقار.





كما تناول فيلم "الباب المفتوح" قصة تأميم القناة بشكل كبير جدا، وهو فيلم درامي رومانسي سياسي مهم، تناول فترة ما قبل ثورة 1952 حتى العدوان الثلاثى، وهو مأخوذ عن قصة للأديبة لطيفة الزيات وإخراج هنرى بركات، والفيلم من بطولة، فاتن حمامة وصالح سليم ومحمود مرسي وحسن يوسف.





ويعتبر فيلم " ناصر 56" من أهم الأفلام التي تناولت فترة عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتركيز على تأميم قناة السويس باعتبارها أهم إنجازاته السياسة التي أستطاع أن يحققها في عهده، والفيلم من بطولة، أحمد زكي، فردوس عبد الحميد، أحمد ماهر، شعبان حسين، ناصر سيف، مجدي صبحي، طارق الدسوقي، عادل هاشم، والفيلم من تأليف محفوظ عبد الرحمن وإخراج محمد فاضل.