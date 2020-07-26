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نانسى عجرم تحتفل مع أسرتها بقربان ابنتها إيلا: "انشالله تكون أيامك كلها بيضا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، وزوجها الدكتور فادى الهاشم، بقربان "المناولة الأولى" لابنتها إيلا، وهو طقس احتفالى تختص الكنيسة الكاثوليكية، متمنية أن تكون أيامها بيضاء مثل قلبها.

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ونشرت نانسى، عبر حسابها على انستجرام، صورا من الاحتفال الذى على ما يبدو أقيم فى حديقة منزلهم فى بيروت، حيث ظهر زوجها الدكتور فادى الهاشم وبناتهن الثلاث، صحبتها بتعليق: "قربانة مباركة.. انشالله تكون أيامك كلها بيضا متل قلبك".

 

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ومؤخرا، طُرح فيلم وثائقى بعنوان "الرواية الكاملة" يرصد واقعة اقتحام فيلا نانسى ‏عجرم، وظهرت الفنانة اللبنانية فى الفيديو وقصت الواقعة وكيف أصيبت فى ‏قدمها، فى المقابل ظهرت عائلة الشاب محمد الموسى قتيل زوج نانسى ‏والمتهم باقتحام الفيلا ليدلو كل منهم بدلوه فى تلك القضية.

 

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وقالت نانسى عجرم خلال الفيلم إن زوجها فادى الهاشم تصدى للشاب محمد ‏موسى بإطلاق النيران عليه، وخلال الحادث أصيبت فى قدمها نتيجة ‏شظية من إحدى الرصاصات.

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وقالت نانسى: "كان الألم بسيطا بعد الإصابة ولم ألتفت إليه، وفاجأتنى ‏والدتى حين قالت إنها ترى دماء على ساقى، نظرت إلى ساقى فرأيت حرقًا ‏من شظية.. كنت منهارة جدا وذهبت لتفقد زوجى وبناتى".‏

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يشار إلى أن أول قربانة أو المناولة الأولى طقس احتفالى بالكنيسة الكاثوليكية، بموجبه يتم مناولة ومنح الأطفال سر التناول فى سن محدد وهو بعد بلوغ الطفل سن الثامنة، ويعتبر هذا الطقس حدث هام فى حياة الكاثوليك الدينية حيث يعتبر القربان المقدس وفقًا للمعتقدات الكاثوليكية ركيزة من شعائر الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

ابنه نانسى عجرم (4)
 

 

ابنه نانسى عجرم (1)
 

 

ابنه نانسى عجرم (2)
 

 

ابنه نانسى عجرم (3)
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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