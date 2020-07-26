شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لأحمد سعد وخطيبته علياء بسيونى على البحر بنفس النظارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب أحمد سعد متابعيه من خلال صورة جديدة مع خطيبته أثناء استمتاعهما بأجواء الصيف معاً، وذلك عبر خاصية الستوري من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث ظهر الثنائي على البحر بسعادة كبيرة.



احمد سعد مع خطيبته

كما ظهر خلال صورة أخري من خلال خاصية الستوري ايضاً فى صورة أخري داخل حمام السباحة شارك بها متابعيه من خلال صيفه حالياً، وكان كشف النجم أحمد سعد، فى وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن قصة حبه التى يعيشها هذه الأيام، حيث أوضح أنه يعيش قصة حب جديدة مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، بعدما تعرف عليها منذ فترة.

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سعد من داخل حمام السباحة

وأضاف سعد أن هناك ارتياحا شديدا بينهما، وأنه سيعلن عن موعد خطوبتهما مطلع الشهر المقبل، وبمجرد أن يتم سعد زواجه على علياء تكون بذلك الزوجة الرابعة فى حياة النجم أحمد سعد.

وظهر النجم أحمد سعد مع عارضة الأزياء علياء بسيونى، فى حفل عيد ميلادها، الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

من ناحية أخري عاش أحمد سعد نجاحاً كبيراً طوال شهر رمضان الماضى عبر غنائه عدة أغاني تخللت مسلسل البرنس الذى قام ببطولته النجم محمد رمضان، وحقق بها نجاحاً كبيراً، حيث تعاون خلالها مع الملحن والمؤلف هيثم نبيل والموزع عادل حقي، فى عمل من تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج سينرجي.