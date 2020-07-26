الأمريكي جون ساكسون عن عمر 83عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ)

توفى الممثل الأمريكي جون ساكسون عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي، وفقا لقناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية التي ذكرت الخبر اليوم الأحد.

"جون ساكسون" واسمه الحقيقي "كارمين أوريكو" ولد لأبوين إيطاليين هما "أنطونيو" و"آنا أوريكو" في 5 أغسطس عام 1936 في "بروكلين" بمدينة "نيويورك" وتزوج ثلاث مرات طوال حياته من كاتبة السيناريو "ماري آن ميرفي" بين عامي 1967 و 1979.

وأضافت القناة أن الفنان الأمريكي الراحل تزوج أيضا من مضيفة الطيران والممثلة "إليزابيث ساكسون" بين عامي 1987 و1992، ومنذ عام 2008، تزوج من خبيرة التجميل "جلوريا مارتيل".

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وكان ساكسون قد بدأ بدراسة التمثيل مع الممثلة ومعلمة التمثيل "ستيلا أدلر" لتتغير حياته كليا عندما شاهد "هنري ويلسون" مدير أعمال شئون الممثلين في هوليوود صور "أوريكو" في إحدى المجلات، بعدها قام بالاتصال بعائلة الفتى البالغ آنذاك 16 عاما في بروكلين واقترح تغيير اسمه من أوريكو إلى ساكسون لتبدأ انطلاقته السينمائية خلال منتصف الخمسينيات بأداء أدوار شبابية.

وأدى ساكسون مجموعة واسعة من الشخصيات في أكثر من 200 فيلم، وظهر تلفزيونيا على مدى نحو 60 عاما، واشتهر بعمله في الأدوار البوليسية وفي أفلام الرعب التي تضمنت أدوارا رفيعة المستوى إلى جنب "مارلون براندو" في "ذا أبلوسا 1966" وأسطورة فنون الدفاع عن النفس "بروس" لي في "إنتر ذا دارجون 1973".

وكان أول أدواره السينمائية عام 1954 مع "جودي هوليداي" و"جاك ليمون" و"بيتر لوفورد" ، وسرعان ما تابع مسيرته السينمائية بدور أكثر بروزا إلى جانب "سال مينيو" في الفيلم الموسيقي "روك" و"طفل جميل" (1956) و"بورتريه باللون الأسود" عام 1961.

ورغم أنه ولد لأبوين إيطاليين، إلا أنه استطاع القيام بأدوار الرجل متعدد الأعراق مثل: قطاع الطرق المكسيكي، مع مارلون براندو، كما حصل الممثل المخضرم على جائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم ذا أبلوسا 1966.