يُسرا تكشف أسرار عاملات المنازل في "الحساب يجمع" على MBC مصر2

محمد اسماعيل - القاهرة - في أجواء من التشويق تحاول يسرا، كشف خبايا عاملات المنازل، من خلال الدراما الاجتماعية "الحساب يجمع"، الذي تبدأ قناة "MBC مصر2" إعادة عرضه يومياً بداية من غداً "الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد أن حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه
تدور أحداث المُسلسل في إطار درامي مشوق داخل عالم العاملات بالمنازل حيث تدير "نعيمة" التي تقطن في إحدى المناطق الشعبية مكتباً للعاملات والخادمات وطبخ الأطعمة للمناسبات، ومن خلال عملها وعلاقاتها المتشعبة تكتشف الكثير من اﻷسرار وتغوص في عدد كبير من المشاكل التي لا تنتهي.
مسلسل "الحساب يجمع" من كتابة محمد رجاء، وإياد عبد المجيد وإخراج هاني خليفة، ويضم مجموعة من النجوم، منهم يسرا، كريم فهمي، وإيمان العاصي، ومحمود عبد المغني، وبوسي، وعايدة رياض، وياسر على ماهر، وناردين فرج، وصفوة، وآخرين..
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