محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مع عائلتها، زوجها وبناتها. جاءت الصور بمناسبة احتفالها بالمناولة الأولى لابنتها "إيلا". وكتبت: "قربانة مباركة.. ان شالله تكون أيامك كلها بيضا متل قلبك". نانسي عجرم ظهرت مع زوجها الدكتور فادي الهاشم في فيلم وثائقي حمل اسم "الرواية الكاملة" عرض حصريا عبر منصة "شاهد vip" عن تفاصيل حادث اقتحام منزلهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بابنتها "إيلا":" إن شاء الله أيامك بيضا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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