فيديو| أحمد زاهر يكشف طبيعة دوره في مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان أحمد زاهر عن طبيعة دوره في مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنان مي عمر.

وقال "زاهر" خلال لقاء برنامج "Et" بالعربي، :"بعمل دور رجل أعمال، كل الكلام اللي اتقال عن الشخصيات والمسلسل غير حقيقي، وهنبدأ تصوير في بداية شهر أغسطس".

وأضاف :"المسلسل بطولة مي عمر وأنا البطل قدامها، ومعانا هيدي كرم، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، ومن إخراج محمد عبد السلام".

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وتابع زاهر :"أنا فرحان جدا لمي وببارك لها على أول بطولة مطلقة وهي تستحق، واثبتت السنين اللي فاتت إنها ممثلة، وكل سنة بتتقدم، وكانت رائعة في الفتوة، وهايلة في ولد

الغلابة".

وحقق الفنان أحمد زاهر نجاحًا كبيرًا في مسلسل "البرنس"، الذي عرض رمضان الماضي 2020.

مسلسل"البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، رحاب الجمل، ريم سامي، محمد علاء، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.