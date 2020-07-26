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تراند اليوم : فيديو| "عاصي الحلاني" في موقف محرج بسبب "قبلة بالإكراه" من زوجته

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عبر المطرب اللبناني عاصي الحلاني عن خجله من تقبيل زوجته له خلال احتفاله بعيد زواجهما الخامس والعشرين.

ونشر الحلاني فيديو عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" ظهر فيه مع زوجته خلال تقطيع التورتة، ومن ثم قبل زوجته قبلة سريعة، لكنها فاجأته بأن قامت بتقبيله مرة أخرى، بطريقة بدا أنها أخجلته أمام المدعوين.

وعلق الحلاني على الفيديو: "الله يديم الفرح عليكم، بس للحقيقة خجلتني قبلة بالأكراه".

 

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والحلاني متزوج منذ عام 1995 من كوليت بوليس، وهي عارضة أزياء لبنانية. ولدت في بيروت لعائلة مسيحية مارونية، وأنجب منها ثلاث أبناء: الوليد، ماريتا، دانا.


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