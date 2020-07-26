تراند اليوم : مراسلة تلفزيونية تكتشف إصابتها بمرض خطير بعد رسالة من مشاهدة

اكتشفت مراسلة إحدى القنوات الإخبارية في ولاية فلوريدا الأمريكية، إصابتها بورم سرطاني في عنقها، بعد أن رصدته مشاهدة، وأرسلت إليها رسالة بريد إلكتروني تحثها فيها على بدء العلاج.

وقالت فيكتوريا برايس، مراسلة قناة "دبليو إف إل أيه"، في تغريدة بموقع "تويتر": "أرسلت إلي مشاهدة رسالة إلكترونية الشهر الماضي عندما رأت ورما في عنقي. وقالت إنه ذكّرها بما حدث لها هي شخصيًا".

وقالت إنها ستكون "ممتنة إلى الأبد" للذين تواصلوا معها بإيثار وربما أنقذوا حياتها.

وكانت برايس البالغة من العمر 28 عامًا تعمل في تغطية جائحة فيروس كورونا عندما تم تشخيص إصابتها لاحقًا بسرطان الغدة الدرقية.

وجاء التشخيص بعد تلقيها رسالة عبر البريد الإلكتروني من مشاهدة اكتشفت ورمًا في رقبتها.

وأضافت: "كان الورم الذي عانت منه سرطانيًا. واتضح أن الذي ظهر لدي سرطاني أيضًا"، معلنة أنها ستأخذ إجازة من العمل من أجل العلاج.

وقالت برايس إنها سوف تخضع لجراحة يوم الاثنين لإزالة الورم.

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وجاءت رسالة البريد الإلكتروني من مشاهدة كان لديها كتلة مماثلة.

وكتبت إليها: "مرحبًا، لقد رأيت للتو تقريرك الإخباري. ما يقلقني هو الكتلة على رقبتك. يرجى فحص الغدة الدرقية. يذكرني برقبتي. تبين لي أن السرطان هو. اعتني بنفسك".

وبعد تأكيد الإصابة بالسرطان، كتبت برايس: "يقول الطبيب أنه ينتشر، ولكن ليس كثيرًا، ونأمل أن يكون هذا الإجراء الأول والأخير. لو لم أتلق هذا البريد الإلكتروني مطلقًا، لما اتصلت بطبيبي. كان السرطان سيستمر في الانتشار. إنها فكرة مخيفة ومتواضعة".

وأضافت: "سوف أظل أشعر بالامتنان طول حياتي للمرأة التي شغلت نفسها بإرسال الرسالة الإلكترونية. لا أعرفها على الإطلاق. لم يكن هناك أي شيء يجبرها على فعل ذلك، لكنها قامت به على أي حال. هذا معنى أن يكون أحدهم في صفك، أليس كذلك؟".

ونصحت قائلة: "لا تنس أن تعتني بنفسك. اعتنوا ببعضكم البعض. أحبكم جميعًا وأراكم قريبًا".