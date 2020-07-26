الليلة.. فريبيانو تحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي

يحيى الفريق الشبابى "فريبيانو" حفلًا غنائيًّا فى ساقية عبدالمنعم الصاوي، اليوم، الأحد، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً، على خشبة مسرح النهر.

فريبيانو – Free Biano فريق غنائى وقد سُمى بذلك نسبة إلى ما يقدمه الفريق من موسيقى حرة ومختلفة حيث من المعروف أن

كلمة بيانو بالإنجليزية Biano وليس Piano وتم تغيير الحرف B نسبة إلى ما يُقدم من اختلاف موسيقى، تم تأسيس الفريق فى 2017 بمحافظة الغربية.

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ويشار إلي ان تقام حفلات ساقية عبدالمنعم الصاوي مع اتخاذ

الاجراءات الاحترازية الذى نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التى لن تتجاوز ال 25% واجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامةكافة.

وفى هذه الظروف قررت الساقية ان تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعى فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فنانى الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسى.