المولوية المصرية تجدد لقاءها مع جمهور ساقية الصاوي بعد استئناف النشاط

أحيا عامر التوني ومولويته المصرية حفلًا بروح صوفية جديدًا بعد فترة الإغلاق بسبب الجائحة، مساء امس، السبت، على مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي حفل بحضور الجمهور مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

استقبل الجمهور التوني بحماس واشتياق وقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد

والقصائد منها " إلى محياك، سلام على كف الحبيب، يا مليحًا، أنا يا سيدى عند طبيب، روحى براح"، إضافة إلى الأناشيد المعروفة وسط محبيه مثل عينى لغير جمالكم ولا ذنب للعاشقين وهامت الأرواح، وقد صاحب الأغنيات أداء التنورة التى عبرت بشكل كبير عن الصوفية والتوحد مع الله.

وتعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية فى ساقية الصاوي، وتقام حفلاتهم فى الساقية بشكل دورى، ويتهافت الجمهور على حضور حفلاته، مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذى يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبيه من مختلف الأعمار.