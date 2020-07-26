الليلة.. مسرحية"أترك أنفي من فضلك"على مسرح الهناجر

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى الأحد والاثنين ٢٦ و٢٧ يوليو الجارى، مسرحية " اترك أنفى من فضلك"، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء على مسرح

ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

العرض من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، البطولة للفنانين "رامي الطمباري، صلاح الدالى، محمد خالد، تامر الكاشف،

رضا طلبه، دعاء رمضان، مصطفي سعيد، كريم الكاشف، حنان عادل، حسين جمعة" .

ديكور وإضاءة عمرو عبد الله، أزياء وماسكات مروة عودة، رؤية موسيقية محمد خالد، أشعار طارق علي، استعراضات محمد عبد الصبور، مساعد مخرج "هاجر سلامة ومحمد عاطف"، مخرج منفذ عمرو حسان، كتابة وإخراج إسلام إمام .