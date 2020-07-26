توني كروس يفجر مفاجأة بشأن ريال مدريد..وتصرفات “غاريث بيل” ليست مهمة

بعد التصرفات التي أثاراها ” غاريث بيل” خرجت تصريحات لـ زميله “توني كريس يؤكد فيها لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، إن الجدل الذي أثاره غاريث بيل في الفترة الأخيرة “غير بالغ الأهمية”، مؤكدا أن الأمورتسير بنحو جيد.

وشارك بيل في 10% من إجمالي الدقائق بعد استئناف الموسم، والتقطته كاميرات وسائل الإعلام وهو نائم في إحدى المباريات ويضع الكمامة فوق عينيه وأحيانًا أخرى وهو يستخدم لفة من ورق منظف كمنظار.

وقال كروس في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “AS” الإسبانية: “ليس هناك طريقة لتجنب مسألة عدم رضى الجميع في ريال مدريد عن الموقف، بالتأكيد لم يتعاقد النادي معه لكي يلعب قليلًا كما هو حاله الآن، أعتقد أنه كان يريد الرحيل الصيف الماضي في بداية الأمر، وأن النادي وافق كذلك، ولكنه رفض بعد ذلك، لست أدري إذا كان غاضب قليلًا بسبب هذا أم لا”.

وعبر الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في الصيف الماضي عن رغبته في رحيل الجناح الويلزي عن الفريق، وقال في تصريح شهير خلال مؤتمر صحفي: “إذا رحل غدا سيكون أفضل”.

وما يزيد من صعوبة رحيل غاريث بيل هو أنه يتقاضى راتبا سنويا صافيا تُقدر قيمته بـ 14.5 مليون يورو ولديه عقد حتى عام 2022، ولكن وفقًا للمعطيات والدلائل الموجودة؛ فإن بيل أصبح خارج حسابات زيدان تمامًا.

ويصنف بيل رياضي بحت فكان يمارس الركبي والهوكي في مدرسته وكذلك قدرته على اللعب كظهير وجناح ومهاجم على الأطراف مهما يكن فيكفي بأن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد قال بأن بيل سيكون أحد أبرز اللاعبين في دوري الدرجة الممتازة في المستقبل.

وعرف بسرعته ومهارته في التسديد من مسافات بعيدة. في موسم 2012–13 حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري مع توتنهام هوتسبير، وكان قبلها قد تحصّل على أفضل لاعب في المراكز التدريبية التي تنتج النجوم والمواهب من هيئة الإذاعة البريطانية