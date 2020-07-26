بالفيديو: التقطوا إشارة شريحة جواله.. العثور على جثمان الطيار السعودي المفقود بعد أن سقط من الجو

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن “الجهات الأمنية السعودية عثرت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، على أحد هواة القفز المظلي ميتا أسفل جبال الهدا في الطائف، بعد فقدانه عصر أمس أثناء مزاولته هذه الهواية”.

وأوضحت الشرطة، إن “المظلي قفز من أعلى قمة الجبل في وقت شهدت المنطقة هبوب موجات هوائية شديدة قذفت به إلى منطقة بعيدة، حيث تم رصده عبر عدسات عابري طريق الكر أثناء تحليقه، وبعد تأخر عودته لم يستجيب للاتصالات على هاتفه”.

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وبمساعدة متطوعين، تمكنت الشرطة من العثور عليه متوف نتيجة سقوطه في منطقة وعرة أسفل جبل الهدا، في ما اتضح أن محاولاته لم تفلح في فتح المظلة الاحتياطية التي تعرضت لخلل أثناء محاولته.

وقال قريب الطيلر في تصريحات مع ـصحيفة “عاجل”: إن “السويعدي تم العثور عليه متوفيا في تمام الساعة الثالثة والربع فجرا، بعد تحديد موقعه من خلال شريحة الجوال بمنطقة أسفل الكر بنعمان، حيث أوضح أحد المقيمين الباكستانيين للقائمين على عملية البحث أنه شاهده بتلك المنطقة، وبالفعل عثرت القبيلة عليه”.

وأضاف: أن “الطيار الراحل كان يمارس هواية الباراشوث منذ أكثر من خمس سنوات، وقد خرج في رحلته -عصر أمس الجمعة- من مرتفعات الهدا”.